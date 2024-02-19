تعاون “استراتيجي” يجمع العلا بشركة “التطوير”

أطلق نادي العلا الرياضي وشركة العلا للتطوير تعاوناً استراتيجياً تاريخياً يكشف عن رؤية طموحة لمستقبل الرياضة في محافظة العلا، حيث تم إعلان شركة العلا للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – شريكاً استراتيجياً لنادي العلا الرياضي.
وتُسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ الخطة الجديدة لنادي العلا الرياضي، التي يترتب عليها تشكيل فريق رياضي محترف، وإنشاء مركز رياضي جديد وفق أحدث المعايير في قلب محافظة العلا.
ووقع الاتفاقية من نادي العلا الرياضي الرئيس التنفيذي وليد معاذ، مع الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، فابيان توسكانو.
وأعرب العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير، نايف بن صالح الحمدان عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع نادي العلا الرياضي، وقال: “نحن نبدأ حقبة رياضية جديدة في العلا، فهذه الشراكة لن تنعكس على مستوى أداء اللاعبين فحسب، بل تُمهد الطريق لاكتشاف وتبني نجوم رياضيين جُدد يصنعون مستقبل الرياضة في المملكة، ويصبحون قدوة مؤثرة لأجيالهم في المنطقة، ونؤمن أن التفاني والابتكار والالتزام بإحداث تغيير إيجابي يُمكننا من تحقيق مستهدفاتنا سواءً على أرض الملعب أو المستهدفات طويلة المدى المتعلقة بالنمو الاقتصادي لمحافظة العلا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير فابيان توسكانو: “نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع نادي العلا الرياضي إلى تطوير المواهب المحلية ودعمها من خلال منحهم فرصاً لا مثيل لها في الرياضة، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الرياضية، حيث يُقدم النادي برامج تدريبية للرجال والسيدات عبر مجموعة واسعة من الرياضات بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، والدراجات وغيرها الكثير، وبالتعاون مع شركة العلا للتطوير، ستسهم الشراكة في نهضة واستدامة القطاع الرياضي في محافظة العلا، وتُجسد هذه الخطوة التزامنا بالإسهام في تطوير وتمكين المجتمع المحلي، وإحداث تأثير إيجابي ودائم على حياتهم”.
وفي ذات السياق، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة نادي العلا الرياضي وليد معاذ بالجهود المشتركة للخروج بهذا التعاون، موضحاً أن الاتفاقية تجمع رؤية وقيماً مشتركة لتحقيق تأثير إيجابي، التي تنهض بمستوى اللعب في الملاعب، واكتشاف وتبني مواهب رياضية جديدة تصبح قدوة مؤثرة، وابتكار تأثير إيجابي لمحافظة العلا. وفق “سبورت 24”.
يذكر أن شركة العلا للتطوير تستهدف إيجاد أكثر من 4600 وظيفة عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي، وستسهم شركة العلا للتطوير بنحو 10 مليارات ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بحلول عام 2030 وهو ما يقود بشكل مباشر إلى إيجاد أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي، ويحسن جودة الحياة، ويحقق التنمية المستدامة لمجتمع العلا.