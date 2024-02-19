المملكة الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية

حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023م الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت 93% في النتيجة العامة للمؤشر.
وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.
ويُصنِّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة 17 دولة سنوياً بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية؛ وقد حققت فيها المملكة تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر مقارنة بعام 2022.
وحصلت المملكة في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها” على نسبة نضج متميزة بلغت 98% مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بعام 2022، فيما حققت في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها” نسبة نضج مرتفعة قدرها 84% بنسبة زيادة بلغت 4.76%، في حين سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر “الوصول إلى الجمهور” بنسبة 100% في هذا المؤشر محرزةً تقدماً كبيراً بنسبة ارتفاع بلغت 13.52%. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن 198 دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، فيما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى 193 مدينة حول العالم.