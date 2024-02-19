“الغراميل”.. قبلة سياحية فريدة بـ”العلا”

تشكيلات صخرية وكثبان رملية وهضاب وحيوانات ونباتات صحراوية متنوعة، ذلك الذي تتميز به محمية الغراميل التي تقع شمال محافظة العلا، ما جعلها تمثل إحدى نقاط الجذب السياحي من جميع أنحاء العالم.
كما تتميز المحمية بتكويناتها الصخرية ذات الأحجام المتنوعة والأعداد الكثيرة، التي تشكلت نتيجة عوامل التعرية من فروقات حرارية ورياح وأمطار نحتتها منذ آلاف السنين.
وفي إطار الاهتمام بـ”الغراميل”، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق 14 من المها الوضيحي، و40 من ظباء الريم في المحمية.
هذا الإطلاق جاء ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي يهدف إلى إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي، وتعزز التوازن البيئي، إضافةً إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.