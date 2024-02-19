الموت يغيب “أم حديجان”.. أيقونة الزمن الجميل

صاحب تاريخ لا يُنسى جمع بين النقد والفكاهة في معالجة بعض القضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي عبر أثير إذاعتي الرياض، وجدة، يروي فيها قِصصا تمثيلية ما يزيد على 45 عاما، الفنان السعودي عبدالعزيز الهزاع رحل اليوم، تاركا إرثا فنيا تاريخيا، يستذكره أجيال السبعينيات وما بعدها.
تميز الراحل الهزاع الملقب بـ “أم حديجان”، بإجادته تقليد الأصوات، عبر طبقات مختلفة، يجيد فيها صناعة مسلسل إذاعي واحد، يتنوع صوته ما بين الرجل والمرأة، وأيضا صوت الكبير والصغير، حيث يقوم بجميع أدواره، جمع بين الموهبة وخفة الظِل التي سكنت قلوب أجيال، ونال عليها العديد من الجوائز داخل وخارج المملكة.
وكان للمسرح نصيب من أعمال الفنان عبدالعزيز الهزاع، حيث وُصِف بـ” جماعةٍ في رجُل”، إذ يجيد تقليد 15 شخصية، دون أي خطأ أو تشتيت للمشاهد، ووظف ما منحه الله من تمثيل ومحاكاة كافة الأصوات في تناول القضايا والمشاكل الاجتماعية مساهما بالتوعية حولها وطرح الحلول لها. وفق “أخبار 24”.
أضفى الراحل للأجواء الرمضانية نكهة مُختلفة بصوته الذي حاكى التفاصيل اليومية لحياة الناس، برز منها “أم حديجان” و”بدوي في طيارة”، التي فتحت له أبواب المهنة وحصدت نجاحا لا مثيل له.
كانت لحظة الإفطار عند جيل الآباء والأمهات ذات نكهة خاصة، يعود الأفراد إلى منازلهم مسرعين بعد أدائهم صلاة المغرب في ليالي رمضان ليتحلقوا على موائد الإفطار وجهاز الراديو في وسطهم وقد علا صوته وهم ساكتون إلا من قهقهات يطلقونها عندما يبدأ الهزاع في إطلاق أصواته.