“57 مليونا” نفقات لـ”19 ألف” مستحق

كشفت وزارة العدل، عن صرف صندوق النفقة أكثر من 57 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 19 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال عام 2023م.
وذكرت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
وفق “أخبار 24”.