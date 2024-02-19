ضبط عمالة خزنت “بصل” لبيعه بأسعار عالية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، عمالة مخالفة خزنت 3 أطنان من البصل، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك.
وأوضحت الوزارة أن العمالة المخالفة عمِدت إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير في سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.
وأبانت أنها باشرت على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرة إلى أنها رصدت وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة بحقهم.
وأوضح المتحـدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة في تبوك أعادت ضخها في الأسواق فوراً.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل في بعض أسواق الخضار، لفت الانتباه دون إدراك للأسباب وراء الزيادة، التي تراوحت ما بين 18 و22 ريالاً، عقب أن كانت بين ريالين إلى 4 ريالات للكيس.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد أوضح في وقت سابق، أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق المحلية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن السوق غير معرضة لنقص محصول البصل، حيث بلغ استهلاك المملكة منه 702 ألف طن عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بـ365 ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.