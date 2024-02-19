أزاحت نيوم وفنادق ومنتجعات رافلز، الاثنين، الستار عن تعاونهما لإنشاء منتجع جديد في تروجينا، على أن يتم افتتاحه في 2027.
ويقدم منتجع رافلز تروجينا، المقرر افتتاحه في عام 2027، تصوراً جديداً للضيافة واكتشاف جمال وسحر الطبيعة في الوجهات الجبلية، ويضم “رافلز تروجينا” الذي سيكون في أحضان جبال تروجينا الشامخة، ويتميز بتصميم دائري فريد يوفر إطلالات خلابة على المنطقة المحيطة من كل جهة.
ومن المقرر أن يضم المنتجع 105 غرف موزّعة على أجزاء الفندق لتوفر أعلى مستويات الراحة والخصوصية واطلالات على المناظر الطبيعية المحيطة، وصممت المساحات الدائرية والحدائق ذات المناظر الطبيعية في الطابق الأرضي لتعزز تجارب الاستكشاف، بينما سيسمح السقف، الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الفتحات الدائرية، بدخول ضوء الشمس إلى الحدائق المساحات الداخلية.
وسيقدم المنتجع أيضاً الخدمات المميزة التي تشتهر بها علامة رافلز التجارية العالمية، بما في ذلك خدمة الخادم الشخصي، وخيارات متنوعة للطهي الاستثنائية، مع التركيز على استعراض الجوانب الفنية والثقافية الخاصّة بالوجهة.
من جهته، أبدى المدير التنفيذي لـ”تروجينا”، فيليب غوليت، سعادته بالتعاون مع “رافلز” لافتتاح هذا المنتجع بهدف منح ضيوفهم تجربة فريدة من نوعها تشجعهم على التمتع بأجواء المغامرة واسكتشاف التنوع الطبيعي للمنطقة، مضيفا أن المنتجع يعد معلماً رئيساً للرفاهية ضمن الوجهة العالمية للسياحة الجبلية في نيوم، التي تتميز ببيئات طبيعية متنوعة تدعمها تجارب استثنائية، بدءاً من الأحداث الرياضية العالمية، والتزلج، والهايكنغ، وتجارب الطهي العربي، ومشاهدة النجوم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات رافلز، عمير أكار، إن “منتجع رافلز تروجينا” متميّز بتصاميمه المعمارية الرائعة، والذي سيقدّم أفضل تجارب الضيافة العصرية الفاخرة، مرسّخاً بذلك التزامهم بالتوسّع والنمو في المملكة، مضيفا أن تروجينا ستكون وجهة لا مثيل لها، وسوف تعزز إرث رافلز المتمثل بالنمو في أكثر الأماكن جاذبية في العالم، حيث سيحظى ضيوف المنتجع بفرصة فريدة للاستمتاع بمجموعة من الخدمات والتجارب المصممة وفقاً للطلب”.
وأكد المدير التنفيذي لقسم فنادق نيوم، كريس نيومان، أن انضمام رافلز إلى تروجينا يمثّل قيمة مضافة لهذه الوجهة الجبلية الفريدة في نيوم، حيث سيمكّن الزوار من الاستمتاع بأقصى تجارب الفخامة والرفاهية، وستتكامل التصاميم المعمارية الرائعة لهذا المنتجع الفاخر مع الجمال الطبيعي الساحر لسلسلة جبال تروجينا مترامية الأطراف. وفق “أخبار 24”.
ويقع منتجع رافلز تروجينا في “حي الاكتشاف”، وهو واحد من المناطق الستة المتميزة التي تشكل الوجهة الجبلية، وصمم حي الاكتشاف ليوفّر تجارب لاستكشاف الطبيعة المحيطة، ويتضمن مرافق متعدّدة، من ضمنها “برج الاكتشاف”، وهو برج شاهق وأنيق يضم متحفاً في الهواء الطلق، و”مرصد الجبل”، الذي سيتيح للزوّار مشاهدة جميع المناطق والمساحات الطبيعية في تروجينا، و”البوابة الكونية”، التي تتضمن منطقة لمراقبة النجوم والأجرام السماوية.