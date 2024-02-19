بدء الأعمال الإنشائية لمجمع “سابك فوجيان”

احتفلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” ومجموعة فوجيان إنيرجي آند بتروكيميال (فوجيان إنيرجي بتروكيميال) اليوم، بوضع حجر الأساس، إيذاناً ببدء التنفيذ وانطلاق مرحلة الأعمال الإنشائية لمشروعهما المشترك “مجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات”– مشروع مجمع غولي الصيني السعودي للإيثيلين– المقام في مقاطعة فوجيان بالصين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” المهندس عبدالرحمن الفقيه.
وأوضح المهندس الفقيه أن مجمع “سابك فوجيان للبتروكيماويات” يعد مشروعاً بارزاً في مسيرة توسيع وتطوير أعمال “سابك” في الصين، ويؤكد رؤيتها الطموحة لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، مؤكداً مواصلة التزام الشركة بتقديم حلول فعالة، وتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين، ودعم جهود تطوير الصناعة.
ويقع “مجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات” في منطقة غولي الصناعية للبتروكيماويات، وهي أحد المراكز الوطنية السبعة الكبرى للبتروكيماويات في الصين، وسيتم بناء المجمع من قبل شركة “سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة”، وهي مشروع مشترك تأسس في مارس 2022م بنسبة 51% إلى 49% بين شركتي “سابك للاستثمارات الصناعية”، المملوكة بالكامل لشركة “سابك”، وشركة “فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة” المملوكة لمجموعة “فوجيان إنيرجي آند بتروكيميكال”. وفق “أخبار 24”.
وكانت “سابك” قد أعلنت قرارها الاستثماري النهائي للمشروع في يناير 2024م، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 44.8 مليار يوان “6.4 مليار دولار أمريكي”، ويمثل المشروع علامة بارزة في جهود التعاون الإقليمي المثمر للجانبين، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الاستعداد للتشغيل اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026م، بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة من الإيثيلين تصل إلى 1.8 مليون طن، تستهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الكيماوية المتطورة في السوق، مع تحفيز فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية.