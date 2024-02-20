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جديد المحليات > بدء موسم تخفيضات “رمضان” و “عيد الفطر”
20/02/2024   1:51 م

بدء موسم تخفيضات “رمضان” و “عيد الفطر”

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بدأ اليوم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين حتى 5 شوال، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.

وذكرت وزارة التجارة، أن تقديم موسم التخفيضات هذا العام يتيح للمتسوقين في التجارة الإلكترونية الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

وأبانت أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة، فيما يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال: sales.mc.gov.sa.

يهدف إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات

وفق “أخبار 24”.

بدء موسم تخفيضات “رمضان” و “عيد الفطر”

جديد المحليات
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