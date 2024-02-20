“الجفالي” تشارك بجولة “أكاديمية F1”

أعلنت أكاديمية “فورمولا 1” عن مشاركة السائقة السعودية ريما الجفالي، في الجولة الأولى من أكاديمية F1 لعام 2024، إحدى فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024، والذي سيقام على حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 7 – 9 مارس المقبل.
وأكد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، مشاركة ريما الجفالي كبطلة خاصة في أول سباق لأكاديمية الفورمولا1 يقام في المملكة؛ إذ تُعد أول سائقة سباقات محترفة في المملكة، مبيناً أن الإنجازات الهائلة التي حققتها الجفالي ساعدت على إلهام جيل من الشباب والشابات، وهي تمثل رمزاً لكل ما يمكن أن يحققه الشعب السعودي وما سيحققه.
وسينطلق الموسم الثاني من سلسلة أكاديمية الفورمولا1 للسيدات من المملكة في الـ 7 من مارس، وينتهي في الإمارات العربية المتحدة في الـ 8 من ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى المملكة والإمارات مستضيفتي الجولتين الافتتاحية والختامية، ستنضم ميامي وقطر وسنغافورة إلى روزنامة البطولة للمرة الأولى، إضافة إلى حلبة زاندفورت الهولندية وبرشلونة الإسبانية للعام الثاني على التوالي.
وشاركت الجفالي في سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية جاكوار I-PACE eTROPHY على شوارع العاصمة الرياض، تبع ذلك مشاركتها في بطولة GB3 في عام 2021، قبل ظهورها لأول مرة في سباقات التحمل دبي 24 ساعة في العام 2022؛ حيث احتلت المركز الثاني في فئتها.
كما أسست بعد ذلك فريق “ذيبة موتور سبورت” لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية، وقد ظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفريق الفوز في أول ظهور له، وهو إنجاز جعلها تصبح أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي، قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة. وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن روزنامة أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 تتضمن سبع جولات، جميعها ستكون بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وتم تصميم هذه الروزنامة لتتوزع السباقات على ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وستحتوي على مزيج من حلبات الشوارع والحلبات التقليدية.