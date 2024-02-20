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رياضة > طاقم تحكيم سعودي بـإياب”الآسيوية”
20/02/2024   1:47 م

طاقم تحكيم سعودي بـإياب”الآسيوية”

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مباراة بوهانغ ستيلرز وجيونبوك هيونداي الكوريين الجنوبيين.

ويقود حكم الساحة خالد الطريس الطاقم السعودي الذي يقود المباراة اليوم ضمن مباريات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وجاءت أسماء طاقم التحكيم السعودي كالتالي:

حكم ساحة.. خالد الطريس

حكم مساعد.. محمد العبكري

حكم مساعد.. عبد الرحيم الشمري

حكم رابع.. شكري الحنفوش

حكم فيديو.. محمد الهويش

حكم فيديو مساعد.. فيصل البلوي

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز جيونبوك على حساب بوهانغ بهدفين دون رد.

طاقم تحكيم سعودي يدير مباراة بوهانغ ستيلرز وجيونبوك هيونداي
وفق “سبورت 24”.

طاقم تحكيم سعودي بـإياب”الآسيوية”

رياضة
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