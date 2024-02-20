النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، (الثلاثاء)، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل، مع استعداد المتعاملين لانتهاء هذا العقد خلال اليوم.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 10 سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.
ولا يزال التوتر الجيوسياسي مستمراً على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، أو استهداف الحوثيين للسفن مما يزيد المخاطر بشأن تعطيل الشحن العالمي عبر البحر الأحمر.
بدورها، خفضت الصين سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع اليوم، في محاولة لدعم سوق العقارات والاقتصاد، وذلك في خطوة دعمت التوقعات بانتعاش الطلب الصيني على النفط.