عودة “بنزيما” تعزز فرص الاتحاد الآسيوية

يستضيف نادي الاتحاد فريق نافباخور الأوزبكي الخميس وهو يأمل أن يقوده الفرنسي العائد كريم بنزيما إلى الفوز بعد التعادل السلبيّ ذهاباً.
وشهدت مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرياض في الدوري المحلي، عودة بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد غياب قرابة شهرين، حيث كان آخر ظهور له في أواخر ديسمبر الماضي خلال الخسارة التي مُني بها الاتحاد أمام النصر 2-5.
ويُعاني “العميد” من بعض الغيابات إذ تعرض فواز الصقور للإصابة في المباراة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي، وذلك من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة.
ويُعدّ الصقور ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
كما يغيب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بقرارٍ من غاياردو الذي أكّد أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.
وقال غاياردو في تصريحات صحافية بعد الفوز على الرياض “مع مرور المباريات، سنفهم بعضنا بشكل أكبر، ومع الاستعداد الجيد الفريق سيكون جاهزاً لمواجهة الخميس، ونتوقّع نشاطاً وحيويّة أكبر من قبل اللاعبين في للمباراة المقبلة”. وفق “سبورت 24”.
وواصل “هناك تحدٍّ كبير أمامنا لتوظيف الثلاثي (المغربي عبدالرزاق) حمد الله وبنزيمة و(البرازيلي)رومارينيو، فهم لاعبين كبار ولديهم جودة عالية، وأظن أن رومارينيو يختلف عن حمد الله وبنزيمة”.
وأضاف “التعايش بين حمد الله وبنزيمة ورومارينيو سيحسن الفريق، لأن الثلاثي لديهم سمات متشابهة ولكن تنوّع وخصائص مختلفة”.
وتابع “أقوى ما يميزنا هو إيجاد المساحات سواء من الأطراف أو من عمق الملعب، وبالنسبة لي الاستحواذ والتحركات داخل الملعب مهم لإيجاد الحلول”.
وقد يشهد ربع النهائي “كلاسيكو” بين الاتحاد والهلال في حال تأهلهما، من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.