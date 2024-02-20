النصر يتسلح بـ”رونالدو” في أبطال آسيا

متسلّحاً بفوزه ذهاباً 1-0 وبعودته القوية هذا العام بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستضيف النصر السعودي مواطنه الفيحاء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
في المباراة الأولى، يسعى النصر إلى مواصلة الطريق نحو النهائي باحثاً عن لقبه الأوّل، إذ يُعدّ نهائي 1995 الذي خسره أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي (0-1) أفضل نتيجة لفريق العاصمة الرياض.
وكان لقاء الذهاب مع الفيحاء الذي أقيم على ملعبه قد حسمه النصر بهدفٍ دون رد سجّله رونالدو الذي ساهم أيضاً بالفوز الأخير على الفتح 2-1 في الدوري بتسجيله الهدف الأوّل. وفق “سبورت 24”.
ويغيب عن صفوف “العالمي” الرباعي عبدالرحمن غريب، الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، راغد النجار وسلطان الغنام بسبب الإصابة، وهو ما وضع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في ورطة قبل مواجهة الفيحاء، وبالأخص في مركز حراسة المرمى.
ويتمتّع النصر بتفوّق تاريخيّ على الفيحاء، إذ فاز عليه 7 مرات في 12 مباراة جمعتهما، كما تعادلا 4 مرات ولم يخسر أمامه سوى في مباراةٍ واحدة.