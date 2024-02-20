“6 خزانات” مياه تغذي أحياء “الرياض”

كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الخزن الاستراتيجي الواقعة في محطة تنقية المياه بصلبوخ شمال مدينة الرياض، وبسعة بلغت مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 403 ملايين ريال.
وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المائية، واستمرارية الخدمة خلال الأحداث التشغيلية، ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة في العاصمة الرياض التي تتطلب إقامة مشاريع مائية وخدمية.
وأبانت أنّ مشروع منظومة الخزن الاستراتيجي بصلبوخ تضمَّن تنفيذ 6 خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت 167 ألف م3 لكل خزان، ومحطة ضخ بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون م3، وذلك لدعم تغذية عملائها بالمياه في عددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها تواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية وإنجازها في المواعيد المحددة، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية وفق أعلى المعايير، لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.