“تاسي” لأعلى مستوى في آخر 18 شهراً

نحج المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في تخطي مستوى 12600 نقطة للمرة الأولى منذ 18 شهراً وقت أن بلغت قراءته 12622 نقطة نهاية تعاملات 18 أغسطس 2022، ليسجل الزيادة الـ 14 على التوالي بدعم من تحسن أسعار الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات القيادية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزن المؤشر، صاحب ذلك انخفاض محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الإثنين).
ونتيجة التحسن المتتالي في الأسعار، أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم مرتفعاً إلى مستوى 12606.50 نقطة في مقابل 12594.57 نقطة أمس، بزيادة 11.93 نقطة بارتفاع 0.09 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 639 نقطة نسبتها 5.34 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة 12 % إلى 10.3 بليون ريال، في مقابل 11.7 بليون أمس، وهبطت الكمية المتداولة 14 % إلى 365 مليون سهم، في مقابل 423 مليوناً لليوم السابق، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 10 % إلى 614 ألف صفقة في مقابل 680 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 594 سهماً، بنسبة 4 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 100 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 120 شركة، وحافظت أسهم 11 شركة على أسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.167 تريليون ريال بخسارة قدرها 66 بليوناً نسبتها 0.59 %. وفق “أخبار 24”.
أما أبزر الأسهم في جلسة اليوم، نجد غياب نسبة الصعود القصوى 10 % عن أسهم الشركات المتداولة، فيما سجل سهم أنابيب الشرق أكبر زيادة نسبتها 6.4 % إلى 113.60 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي المرتفع 6.2 % إلى 73.90 ريال من تداول 1.86 مليون سهم، وفي الجهة المقابل تكبد سهم العربية أكبر خسارة نسبتها 9.1 % هبوطاً إلى 262 ريالاً، تبعه سهم عذيب للاتصالات بخسارة 5.52 % إلى 97.50 ريال من تداول 2.6 مليون سهم.
وبعد تراجعه أمس بنسبة طفيفة، ارتفع مؤشر “نمو” نهاية جلسة اليوم 1.25 % إلى 25588 نقطة في مقابل 25272 نقطة، بعد تداول 1.57 مليون سهم، بلغت قيمتها 31 مليون ريال، بانخفاض نسبته 3 % جاءت من خلال 2275 صفقة في مقابل 2930 صفقة أمس، بتراجع 22%.