“جامعة فيصل” بمركز دولي متقدم.. بـ”الاختراع”

حصلت جامعة الملك فيصل على المركز 23 بين جامعات العالم، والسابع آسيويًا، والثاني بين الجامعات العربية والإفريقية والأوروبية، وذلك على مستوى عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءة الأمريكي، والذي وصل عددها إلى 107 براءات اختراع لعام 2023.
وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، أن الجامعة تركز من خلال براءات الاختراع، على الإسهام في الأمن الغذائي والاستدامة البيئية؛ إذ تمثل هذه المجالات أهمية كبرى، ليس فقط على المستوى الوطني والإقليمي بل على المستوى العالمي، معربًا عن فخره واعتزازه بما تحقق للجامعة من مكانة عالمية مرموقة في مجال براءات الاختراع.
من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الليلي، أن الجامعة حريصة على أن تجمع خبراتها من أعضاء هيئة التدريس ومراكزها البحثية المتخصصة في مجالات متعددة لتسخيرها لخدمة الجامعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا لتحويل البحوث مستقبلاً إلى منتجات اقتصادية تسهم في تقديم حلول للتحديات في هذه المجالات، ورفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة الداعمة للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.