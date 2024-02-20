“آلات” توقع 4 اتفاقيات مع شركات “تقنية عالمية”

كشف الرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية لشركة “آلات” أحمد عالم، أن الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقعت 4 اتفاقيات مع شركات تقنية عالمية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات أو الشراكات واحدة منها تم توقيعها مع شركة “كاريير” العالمية لبناء مركز صناعي عالمي مركزه المملكة ومركز للبحث والتطوير مركزه المملكة أيضا، وذلك في مجال التبريد والتكييف في المباني الذكية والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف وفقا لـ “الإخبارية” أن الشراكة الثانية كانت مع شركة “سوفت بنك” العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف إنشاء مصنع للروبوتات الذكية يستخدم في مجال صناعة الأجهزة الذكية بمجالات الإنتاج.
وتابع أن الشراكة الثالثة كانت مع شركة “تحكم” الرائدة في مجال الحلول المبتكرة بالسلامة المرورية، والرابعة مع شركة “دهوا” الرائدة في مجال إنترنت الأشياء فيما يتعلق بالحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال الفيديو والتسويق.
من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن شركة “آلات” هي ممكن مهم للاستراتيجية الصناعية، وستضيف للاقتصاد الوطني وتساعد على إحلال الكثير من الواردات ودعم المحتوى المحلي وفتح مجالات كبيرة جدا مثلما حدث في قطاع الكيماويات وقطاع التعدين. وفق “أخبار 24”.
بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري لشركة “آلات” نجلاء السيف، أن الشركة ستوفر ما لا يقل عن 39 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2030، ما بين الصناعي والتكنولوجي والقطاعات الأخرى.
وأشارت إلى أن الشركة تخدم جميع القطاعات الإلكترونية التي تخص الصناعات الذكية والأجهزة الذكية والمباني الذكية والأجهزة الصحية الذكية وغيرها.