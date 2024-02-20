“المملكة القابضة” تبيع مجمع “مدينة المملكة” لشركة الأول للاستثمار

باعت شركة المملكة القابضة مجمع “مدينة المملكة” السكني في حي الربيع بمدينة الرياض لصندوق استثمار عقاري تابع لشركة الأول للاستثمار بقيمة 900 مليون ريال وستشارك في الصندوق الجديد المالك لـ”مدينة المملكة”، وسوف تعلن عن نسبة المشاركة به لاحقاً.
وسيبقى اسم “مدينة المملكة” كما هو، والذي يعتبر من أحد أبرز المجمعات السكنية الفاخرة في مدينة الرياض، والواقع على تقاطع طريق الثمامة مع طريق الملك عبد العزيز، ويتميز المجمع بقربه من المشاريع النوعية الحالية والمستقبلية لمدينة الرياض، مثل مركز الملك عبد الله المالي، ومشروع المسار الرياضي، ومطار الملك سلمان، وواجهة روشن.
وتتمثل استراتيجية الصندوق في تنمية إيرادات المجمع السكني، وتحسين جودة الحياة عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمة، وتوفير أرقى المرافق.
ويحتوي مجمع “مدينة المملكة” السكني على 384 وحدة سكنية، ومرافق توفر كافة احتياجات السكان وعائلاتهم وزوارهم، كما تشرف عليها إدارة تشغيل متخصصة منذ إنشاء المجمع وحتى تاريخه، كما يوفر موقع المجمع سهولة الوصول للخدمات الأساسية للسكان ذات الجودة العالية مثل مستشفى ومدارس المملكة وغيرها.
وتأسست شركة المملكة القابضة عام 1980 وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ 2007 وتعد إحدى الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة باستثمارات تغطي 18 قطاعاً تتراوح بين الفنادق والإدارة والعقارات والوسائط الرقمية والترفيه والخدمات المالية والاستثمارية والتجارة الإلكترونية، والبتروكيماويات، والتعليم، والرعاية الصحية، والطيران، والنقل، والتمويل البديل. وفق “أخبار 24”.
فيما تأسست شركة الأول للاستثمار في عام 2008، كشركة مستقلة للاستثمار مملوكة بالكامل للبنك السعودي الأول وقد حددت رؤيتها كشركة رائدة في مجال توفير الخدمات الاستثمارية المبتكرة وتقديم الحلول المالية المناسبة للعملاء المستثمرين من الأفراد والمؤسسات مع توفير أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات.