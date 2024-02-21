“المملكة” تنضم للمنظمة الدولية لـ”القهوة”

انضمت المملكة إلى المنظمة الدولية للقهوة “ICO”، والتي تعد الجهة الرئيسية للقهوة على مستوى العالم، وتتولى مهام تنظيم الاجتماعات الدورية والمؤتمرات لأعضائها.
وتتولى المنظمة الدولية مهام تنشر تقارير وإحصائيات حول سوق القهوة العالمي، كما تعمل على مشاريع تحسين الإنتاجية والجودة والاستدامة في البلدان المنتجة للقهوة.
جاء الانضمام للمنظمة الدولية، بموجب توقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، على اتفاقية بذلك في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور المستشار في السفارة البندري السبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن القهوة تعد جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي والاجتماعي، معبرًا عن سعادته بتمثيل المملكة في هذا الحدث المهم، والذي يؤكد التزامها بدعم وتعزيز صناعة القهوة العالمية.
من جانبها، تتطلع المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للقهوة فانوسيا نوغيرا، إلى العمل مع المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة، معربة عن سعادتها بانضمامها للمنظمة.