“الإذاعة والتلفزيون” و”SRMG” تتبادلان الخبرات

اتفقت هيئة الإذاعة والتلفزيون مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، على تبادل الخبرات في مجال التدريب، واستحداث برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل في القطاع الإعلامي، خاصة أن الهيئة دشّنت أكاديمية التدريب الخاصة بها أغسطس الماضي، بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، في حين أطلقت المجموعة السعودية أكاديمية SRMG ديسمبر 2022.
ويأتي ذلك بموجب مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين في عدة مجالات وتنظيم العلاقة بينهما، في إطار سعيهما لتطوير صناعة الإعلام في المملكة.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في المبادرات والمشاريع الربحية للقطاعين العام والخاص، وبحث فرص البرامج التدريبية التي تؤدي لاحقاً إلى توظيف المواهب المحلية من المتدرّبين المتميّزين. وفق “أخبار 24”.
كما أطلقت أكاديمية SRMG برنامج “صحفيو المستقبل” في عام 2022، وهو برنامج تدريبي مكثف استغرق ستة أشهر، وبالفعل انتهى بتوظيف أبرز المشاركين في إصدارات ومنصّات المجموعة مثل صحيفة “الشرق الأوسط”، و”اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”، ومجلة “المجلة”.