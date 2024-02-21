12 تجربة بعالم افتراضي بـ”هاوس أوف هايب”

تنقل تجارب “هاوس أوف هايب” في موسم الرياض زوارها إلى عالم افتراضي؛ حيث تقدم لهم من خلال 12 تجربة تفاعلية حصرية مزودة بتقنيات تتبع حركات الجسد لتنقل التجربة الافتراضية إلى أرض الواقع.
وتضم المنطقة تجارب فريدة كتجربة الرسم بالضوء “غرافيتي”، كما يمكن للزوار تصميم أحذية عن طريق أصوات الغناء، من خلال تحليل صوت الزائر، ومن ثم قياس بناء على نبرته الألوان التي يرسم منها الحذاء.
وتحتوي منطقة “هاوس أوف هايب” على أصغر منطقة رقص في العالم، بالإضافة إلى تجربة “سويم كلوب” التي تفتح أبوابها للغوص في مسبح من البالونات والعوامات العملاقة. وفق “أخبار 24”.
ولاقت منطقة “هاوس أوف هايب” إقبالًا واسعًا منذ افتتاحها، كما جذبت تجربة “أوتاكو” محبي الثقافة اليابانية، والتي تميزت بتقديم منتجات يابانية وألعاب أركيد مشوقة، إضافة إلى منطقة الغابة المضيئة التي تمتد فيها الأشجار المصنوعة من الأضواء.