نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > أول دواء لـ”قضمة” الصقيع
21/02/2024   11:55 ص

أول دواء لـ”قضمة” الصقيع

+ = -
32

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على أول دواء لعلاج قضمة الصقيع الشديدة لدى البالغين، وتقليل الحاجة إلى بتر إصبع اليد أو إصبع القدم.

ويفتح الدواء الجديد الذي يحمل اسم “Iloprost”، وفقاً لمجلة “Live Science” العلمية، الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم لدى المرضى المصابين بقضمة الصقيع؛ حيث تمت الموافقة على استخدامه تحت الاسم التجاري “Aurlumyn”.

وتحدث الإصابة عند تجمد الأنف والأذنين وأصابع اليدين والقدمين بعد التعرض لدرجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية؛ حيث تتجمد الأنسجة ويقل تدفق الدم إليها ما يؤدي إلى موتها؛ نتيجة نقص الأكسجين. وفق “أخبار 24”.

أول دواء لـ”قضمة” الصقيع

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288717.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com