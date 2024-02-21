“دواء” جديد لـ”الروماتويد”

طوّر باحثون بجامعة “كينجز كوليدج” البريطانية، عقاراً جديداً يمنع ظهور مرض التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة به مستقبلاً.
ويعمل العقار الذي يحمل اسم “Orencia”، وفقاً لمجلة “The Lancet” الطبية، على حماية المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل مبكراً من الوصول إلى مراحل متقدمة من التهاب المفاصل الروماتويدي.
وينتُج التهاب المفاصل الروماتويدي المزمن عند استهداف جهاز المناعة لمفاصل الجسم بشكل خاطئ؛ حيث يؤثر على أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة، ومن أعراضه الآلام الشديدة والتورم والتأثير على الحركة. وفق “أخبار 24”.