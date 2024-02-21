“فيتامين B3” يسبّب أمراض “القلب”

حذّرت دراسة حديثة أجريت بمركز “كليفلاند كلينك” الطبي الأمريكي، من ارتفاع مستويات النياسين، وهو فيتامين B3 الموصى به لخفض نسبة الكوليسترول، لمساهمته في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature Medicine” الطبية، صلة بين منتج 4PY المتحلل من النياسين الزائد وأمراض القلب؛ حيث ارتبطت المستويات المرتفعة منه في الدم بتطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأضافت الدراسة بأن ارتفاع مستويات منتج 4PY المشتق من النياسين (فيتامين B3)، ينتج من الإفراط في تناول الدقيق والحبوب والشوفان؛ حيث توفر نتائج الدراسة تدخلات وعلاجات مبكرة لمرضى القلب. وفق “أخبار 24”.