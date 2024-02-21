نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “فيتامين B3” يسبّب أمراض “القلب”
21/02/2024   11:53 ص

“فيتامين B3” يسبّب أمراض “القلب”

+ = -
20

حذّرت دراسة حديثة أجريت بمركز “كليفلاند كلينك” الطبي الأمريكي، من ارتفاع مستويات النياسين، وهو فيتامين B3 الموصى به لخفض نسبة الكوليسترول، لمساهمته في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature Medicine” الطبية، صلة بين منتج 4PY المتحلل من النياسين الزائد وأمراض القلب؛ حيث ارتبطت المستويات المرتفعة منه في الدم بتطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت الدراسة بأن ارتفاع مستويات منتج 4PY المشتق من النياسين (فيتامين B3)، ينتج من الإفراط في تناول الدقيق والحبوب والشوفان؛ حيث توفر نتائج الدراسة تدخلات وعلاجات مبكرة لمرضى القلب. وفق “أخبار 24”.

“فيتامين B3” يسبّب أمراض “القلب”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288723.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com