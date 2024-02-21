نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “أخضر السيدات” يستعد لمواجهة “لبنان” بالتكتيك
21/02/2024   12:21 م

“أخضر السيدات” يستعد لمواجهة “لبنان” بالتكتيك

+ = -
35

واصل المنتخب الوطني السعودي للسيدات تدريباته في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعداداً لمواجهة منتخب لبنان يوم غد الأربعاء في دور المجموعات ضمن بطولة غرب آسيا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بعدها طبّق المدير الفني لويس كورتيس تمارين تكتيكية منوعة.

وتم تقسيم اللاعبات إلى مجموعتين؛ حيث قامت المجموعة التي لعبت أمام منتخب الأردن بتمارين استشفائية بينما اكتفت المجموعة الثانية بأداء ألعاب مصغرة. وفق “سبورت 24”.

وشهد المران حضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمياء بن بهيان؛ حيث أبدت دعمها للاعبات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

“أخضر السيدات” يستعد لمواجهة “لبنان” بالتكتيك

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288752.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com