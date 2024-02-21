“الإنسان والأرض”.. عرض عسكري لـ”الداخلية” بـ”التأسيس”

بعرض إبداعي عسكري، تشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، ضمن فعالية يوم التأسيس، تحت عنوان “الإنسان والأرض”.
وتجسد الوزارة من خلال العرض رسالة المواطن السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
وأوضحت الوزارة أن العرض العسكري سيقام اليوم (الأربعاء)، وغداً (الخميس) في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، فيما سيكون العرض الثاني عند الساعة 8:30 مساءً، إلى جانب وجود عروض موسيقية ودرامية وشعرية. وفق “أخبار 24”.