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جديد المحليات > متجر يضلل زبائنه بـ”سبائك ذهب”بحجم “شريحة الجوال”
21/02/2024   4:33 م

متجر يضلل زبائنه بـ”سبائك ذهب”بحجم “شريحة الجوال”

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ضبطت وزارة التجارة، متجراً إلكترونياً مخالفاً ضلَّل المتسوقين بإعلان جوائز عبارة عن سبائك ذهبية “عيار 21″، تبين أنها بحجم “شريحة الجوال”.

وذكرت الوزارة، أن السبائك الذهبية مخالفة تماماً لما ظهر في إعلان المتجر، مبينة أنه جرى استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وأبانت أنه وفقاً للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية فإنه “يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”.

وأضافت أن النظام ولائحته التنفيذية يتضمنان إيقاع عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط. وفق “أخبار 24”.

وكان إعلان المتجر تضمن تقديم جوائز أخرى عبارة عن جوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وتم الترويج لذلك عبر منصة “سناب شات”.

متجر يضلل زبائنه بـ”سبائك ذهب”بحجم “شريحة الجوال”

جديد المحليات
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