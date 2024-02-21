“ساما” يرخص لـ”ألفا العربية” لمزاولة التمويل

منح البنك المركزي السعودي “ساما”، ترخيصا لشركة “ألفا العربية للتمويل” لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، ليصبح عدد شركات التمويل المرخصة/المصرحة 60 شركة بالمملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي “ساما” إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد “ساما” أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، ويمكن التحقق من ذلك عَبْر زيارة الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.