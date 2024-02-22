“بنزيما” يتقدم قائمة الاتحاد أمام نافباخور

وضع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس القائمة التي سيدخل بها مواجهته أمام نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.
وضم المدرب جاياردو إلى جانب بنزيما كلاً من المصري أحمد حجازي الذي ينتظر أن يحمل شارة القيادة والمغربي عبدالرزاق حمد الله والفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينهو، في الوقت الذي تم استبعاد البرازيلي رومارينهو عن المواجهة إلى جانب البرتغالي جوتا والبرازيلي لويز فيليبي لعدم الجاهزية الفنية.
وستشهد المباراة غياب عدد من لاعبي الفريقين يتقدمهم الثنائي فواز الصقور ومدالله العليان وذلك للإصابة التي تعرضا لها في مباراة الفريق الدورية الماضية، كما سيغيب حامد الغامدي وتركي الجعدي ومهند الشنقيطي.
ويستقبل الاتحاد ضيفه نافباخور مساء الخميس بعدما عاد من أوزبكستان بتعادل سلبي ليصبح في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة من أجل العبور إلى ربع النهائي. وفق “سبورت 24”.
وسيرمي المدرب جاياردو بثقل الفريق الفني في المباراة التي تعهد بأنها ستكون بشكل مختلف عن مواجهة الذهاب، في الوقت الذي يتطلع الفريق إلى أبعد من ذلك ببلوغ النهائي القاري وتحقيق اللقب الذي غاب عن خزينة الفريق منذ 2005.
واستعد الاتحاد المتوج بلقبين آسيويين لموقعة الخميس، بفوز معنوي على فريق الرياض بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.