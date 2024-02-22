“إقبال اتحادي” محدود على مواجهة نافباخور

شهدت منافذ بيع تذاكر مواجهة الاتحاد أمام نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا المحدد لها الإقامة مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إقبالاً محدودًا.
وبخلاف المعتاد من جماهير الاتحاد لم تتجاوز التذاكر المبيعة حتى المساء حاجز 34 ألف تذكرة من سعة الملعب الذي يتسع لأكثر من 60 ألف مشجع.
ويعول الاتحاد على الساعات القليلة القادمة في تدفق المد الجماهيري لأنصار الفريق على منفذ بيع التذاكر الإلكتروني، والتواجد في الغد لمؤازرة الفريق ودعم مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا والإسهام في تجاوزه منافسه الأوزبكي وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.
ويستضيف الاتحاد نظيره نافباخور بعدما عاد من أوزبكستان بتعادل سلبي ليصبح في حاجة ماسة للفوز بأي نتيجة من أجل العبور إلى الدور التالي من البطولة. وفق “سبورت 24”.
وأكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحافي بالتوجه لدخول مواجهته بنهج هجومي؛ بغية خطف هدف مبكر يعزز من فرصة فريقه لخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.