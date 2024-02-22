“كاسترو”: لا يهمني ما يقال خارج الملعب

أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر أحقية فريقه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد المستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون في مباراتي الفيحاء لحساب دور الـ16.
وحجز النصر مقعده في الدور ربع النهائي بعد الفوز على الفيحاء بثنائية نظيفة، مساء الأربعاء، لحساب إياب الدور ثمن النهائي مكررًا فوزه ذهابًا بهدف نظيف ليضرب موعدًا مع العين الإماراتي في الدور القادم.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء إن على الجميع أن يعرفوا العمل الكبير الذي يقدمه للفريق، مقللًا من أهمية ما يقال خارج الملعب من انتقادات.
وأضاف المدرب البرتغالي: “ليس لدينا فرق بين اللاعبين المحترفين الأجانب واللاعبين المحليين، فهم جميعاً محترفون، وكل مباراة لها ظروفها وتشكيلتها المناسبة.” وفق “سبورت 24”.
وأشاد مدرب النصر بمستوى الحارس وليد عبدالله معربًا عن ثقته الكاملة فيه، نظرًا للمسؤولية التي يحملها في ظل إصابة الحارس ديفيد أوسبينا وإيقاف الحارس نواف العقيدي.