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رياضة > بيهيتش: جمهور النصر “مذهل”
22/02/2024   9:39 ص

بيهيتش: جمهور النصر “مذهل”

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أعرب اللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش عن سعادته بتسجيل ظهوره الأول على ملعب الأول بارك، وسط جماهير النصر، مشيدًا بالأجواء الرائعة التي لمسها منذ انتقل إلى الفريق.

وقدم بيهيتش مباراة كبيرة أمام الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر بثنائية مكررًا انتصاره ذهابًا بهدف نظيف ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعدًا مع العين الإماراتي.

وقال بيهيتش “دخلنا المباراة بالتفوق ذهابًا بهدف نظيف، ولكن عملنا على زيادة الغلة من الأهداف لحرمان المنافس من أي فرصة للعودة، خاصة أنه يتمتع بمجموعة جيدة من اللاعبين”. وفق “سبورت 24”.

وأشاد اللاعب الأسترالي بالدعم الكبير الذي يحظى به من زملائه اللاعبين وجميع المتواجدين بالنادي، كما أعرب عن سعادته بخوض أول لقاء على ملعب الأول بارك وسط هذا الحشد الكبير من الجماهير التي أهداها هذا الفوز.

بيهيتش: جمهور النصر “مذهل”

رياضة
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