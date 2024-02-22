“أخضر الناشئين” يخسر من إنجلترا وديًا

خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب إنجلترا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الدورة الدولية الودية في إسبانيا.
وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 59 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، حبيب آل انتيف، سعيد الدوسري، عبدالهادي مطري، الوليد العوفي، سالم عبدالله. وفق “سبورت 24”.
جدير بالذكر أن الدورة الدولية في إسبانيا تضم إلى جانب الأخضر منتخبات إنجلترا، والسويد، وكوريا الجنوبية.