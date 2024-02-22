أوتافيو: “لقب آسيا” هدفنا

قال البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب النصر إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الفيحاء جاء بمساعدة زملائه اللاعبين والمدرب، مشيرًا إلى أن الأهم لديه هو الانتصار.
وقاد أوتافيو فريقه النصر للفوز على الفيحاء 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ليكرر النصر تفوقه بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف ويحجز مقعده في ربع النهائي حيث سيواجه العين الإماراتي.
وأكد أوتافيو أن الفريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز بهدف مواصلة الانتصارات والسعي نحو تحقيق الألقاب، معربًا عن أمله في يتوج الفريق جهوده بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا. وفق “سبورت 24”.