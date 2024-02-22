تشافي: نشعر بالرضا بعد التعادل أمام نابولي

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إنه يشعر بالرضا لحصوله على نقطة التعادل 1-1 مع نابولي في مباراة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء لكنه لم يستطع منع نفسه من الشعور بأنه كان يستحق الفوز في مباراة الذهاب.
وأهدر برشلونة العديد من الفرص للتسجيل قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 60 لكنه فشل في إضافة المزيد إلى رصيده ليمنح أصحاب الأرض فرصة إدراك التعادل عبر فيكتور أوسيمن من تسديدة نابولي الوحيدة على المرمى بعد 15 دقيقة.
وقال تشافي للصحفيين، إن فريقه قدم مباراة رائعة على الصعيدين الهجومي والدفاعي، مؤكدًا أنهم فعلوا بعض الأشياء ليستحقوا الفوز، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا. وفق “سبورت 24”.
ويستضيف برشلونة حامل لقب الدوري الإيطالي في مباراة الإياب في 12 مارس.
ويعود الفريق القطالوني إلى الدوري الإسباني عندما يستضيف خيتافي بعد غد السبت.