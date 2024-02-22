أرتيتا: الافتقار لخبرة دوري الأبطال كلفنا الكثير

تسبب الافتقار إلى خبرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تلقي أرسنال هدفا متأخرا في مباراته على ملعب بورتو أمس الأربعاء لكن المدرب ميكل أرتيتا قال إن الفريق اللندني سيتعلم من هذه الهزيمة 1-صفر.
وفشل أرسنال في التسديد على المرمى طوال المباراة رغم استحواذه على الكرة معظم فترات ذهاب دور الستة عشر، إذ ألحق هدف جالينو في الدقيقة 94 الهزيمة بالفريق الإنجليزي.
وكانت مباراة الأمس في ملعب دو دراجاو الأولى لأرسنال في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة أرتيتا، وجاءت بعد ستة مواسم من آخر مشاركة له في أبرز بطولة أوروبية للأندية موسم 2016-2017.
وقال أرتيتا للصحفيين، إن فريقه سيطر على المباراة لكنهم افتقروا إلى الهدف خاصة في الشوط الأول الذي كان يتعين أن يكونوا أكثر شراسة خلاله لتجاوز الدفاع واللعب للأمام وتشكيل المزيد من التهديد على دفاعهم.
وأضاف، أن في الشوط الثاني كانت هناك أشياء أفضل بكثير وقاموا بصناعة الكثير من الفرص دون استغلالها، لكنهم سيتعملون من ذلك. وفق “سبورت 24”.
ويستضيف أرسنال فريق نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت. وسيواجه بورتو في مباراة الإياب يوم 12 مارس المقبل على ملعب الإمارات.