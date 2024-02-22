“الاستثمارات”.. صفقة مُحتملة لشراء حصة في “بن لادن”

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، الاستحواذ على أكبر حصة في مجموعة بن لادن السعودية التي تأسست في عام 1931 وتعمل في مجال الإنشاءات في المملكة، حيث يخطط الصندوق لشراء حصة في المجموعة.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” في موقعها الإلكتروني أن الصندوق يسعى لصفقة استحواذ بهذه المجموعة، نظراً لما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية، تستدعي إلى تواجد منشئات متخصصة في مجال البناء والعمارة لإقامة هذه المشاريع كان آخرها استضافة المملكة لمعرض إكسبو العالمي.
ووقفاً لما يتردد، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع مورجان ستانلي على صفقةٍ مُحتملة لشراء حصة في مجموعة بن لادن السعودية. وفق “أخبار 24”.