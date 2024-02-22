قطاعات احتفت بحكايا سطّرها “التأسيس”

احتفت العديد من القطاعات بيوم التأسيس 22 فبراير، على طريقة تبرز فيها، مهنتهم بطبيعة الحال قديماً وحاضراً، وقدمت عروضاً مرئية حاكت مراحل التأسيس، بالعرضة السعودية، والقصائد الشعرية، توشحت جميعها بالهوية الوطنية التي تعبر التُراث العريق والحاضر المجيد.
في البر، في البحر، والجو، استعرضت وزارة الدِفاع مقطعأ تُظهر فيه مدى قوتها وعزيمتها ودفاعها بصيحات جنود الوطن، نصر، قوة، عزيمة، لتهيض بها مشاعر الملايين.
وتواصل وزارة الرياضة ازدهارها في ظل دعم الحكومة لها لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، وتستعرض في مقطع مسيرة المجد والسيف الأجرب، لتضيف فيه الحس الرياضي في الماضي للحاضر مشياً على الأقدام.
وبدورها أثارت أرامكوا الإعجاب بمقطع تحت عنوان “على العهد نبقى للوطن سيف وضمادة” استعرضت فيه ماضي المملكة وكيفية صمود سور الدرعية بقوة السعوديين لمحاصرة العدو وطرق تقسيم فرسانهم لفرقتين، المقدمة لأداء العرضة لإخافة العدو ودب الرعب فيه، وفرقة في الخلف لمباغتته من خلف السور. وفق “أخبار 24”.
وتبهرنا وزارة الحرس الوطني بتغنيها بقصدية شعرية، عبرت عن ” كبر الفخر” وولاء الشعب بقيادته العظيمة، لتبقى راسخة وخالدة في أذهان أبناء الوطن، لتاريخٍ مجيد، وحاضرٍ مزدهر، ومستقبل واعد.
وفيما استعدت أمانة الرياض، واقعا ليوم التأسيس بإضاءة الطُرق ورفع الأعلام، نشرت مقطعا مرئياً، واستعرضت مسار الحروب قديماً، ومسار الملاحم والأمجاد التي “بنيت على ساس”.