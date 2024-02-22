الدوري الإيطالي يحتفي “بذكرى يوم التأسيس”

احتفل الحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، بذكرى يوم التأسيس.
ونشر حساب الدوري الإيطالي صورة تجمع عددا من نجوم المسابقة يرتدون الزي الوطني للملكة العربية السعودية، معلقًا: “ثلاثة قرون ولا يزال التاريخ يروى بالمزيد، من الدوري الإيطالي إلى كل مُحبينا في المملكة العربية السعودية نهنئكم بذكرى يوم التأسيس”.
وتحتفي المملكة اليوم (الخميس)، بذكرى يوم تأسيس الدولة، على يد الإمام محمد بن سعود وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتطبيق الأسرة السعودية للجانب الأمني، الذي انعكس أثره على المجتمع السعودي، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار. وفق “سبورت 24”.