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رياضة > نجوم الأهلي يحتفلون بـ “يوم التأسيس”
22/02/2024   4:55 م

نجوم الأهلي يحتفلون بـ “يوم التأسيس”

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احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بيوم التأسيس على طريقته الخاصة، حيث ارتدى جميع اللاعبين الزي السعودي التراثي.

والتقط نجوم الأهلي الأجانب وعلى رأسهم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عدداً من الصور التذكارية مرتدين الزي السعودي التراثي، بالإضافة لركوب الخيل في ذكرى يوم التأسيس.

وتحتفي المملكة، اليوم (الخميس)، بذكرى يوم تأسيس الدولة، على يد الإمام محمد بن سعود وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتطبيق الأسرة السعودية للجانب الأمني، الذي انعكس أثره على المجتمع السعودي، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.

نجوم الأهلي يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

نجوم الأهلي يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

نجوم الأهلي يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

نجوم الأهلي يحتفلون بذكرى يوم التأسيس

وفق “سبورت 24”.

نجوم الأهلي يحتفلون بـ “يوم التأسيس”

رياضة
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