“الثقافة” تطلق مسابقة بجوائز “100 ألف” ريال

أطلقت وزارة الثقافة مسابقة “1727” ابتداءً من اليوم، وتستمر حتى الـ 24 من فبراير الجاري، ضمن احتفاء الوزارة بيوم التأسيس، بجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية 100 ألف ريال.
وستستقبل مشاركات عموم الجمهور من خلال منصةٍ إلكترونية ، وتتضمن أسئلة عن تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م، وما يُمثّله هذا اليوم من فخرٍ كبير لدى السعوديين.
وتشمل المسابقة ، أسئلة متنوعة تدور في مجموعها حول يوم التأسيس، ودلالاته المعرفية والتاريخية، حيث سيكون أمام كل مشارك ثمانية أسئلة مُقسَّمةً على أربع مراحل، لكل مرحلة منها سؤالان، وبعد إكمال كل مرحلة بنجاح، يتأهل المشتركون الذين يجيبون على الأسئلة كاملةً للدخول في السحب، على أن تختار المسابقة 100 فائز بشكلٍ عشوائي وسيحصل كلّ واحدٍ منهم على مبلغ ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المسابقة ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات التي تُقدمها وزارة الثقافة في يوم التأسيس للاحتفاء بقيمته الرمزية للدولة السعودية، وبدلالاته ومعانيه الوطنية الراسخة، والتي تشمل، فعاليات في مختلف مناطق المملكة تستهدف شرائح المجتمع كافة.