الدوري الفرنسي يحتفي بـ”يوم التأسيس”

احتفل الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عَبْر منصة “إكس”، اليوم الخميس، بذكرى يوم التأسيس.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، تصميماً لأطفال يحملون العَلَم السعودي، أثناء احتفالهم بيوم التأسيس، معلقًا: “إلى كافة جماهيرنا في المملكة العربية السعودية.. ذكرى تأسيس زاهرة بالمجد لكم.. يوم التأسيس.. يوم بدينا”.
وتحتفي المملكة اليوم (الخميس)، بذكرى يوم تأسيس الدولة، على يد الإمام محمد بن سعود وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وتطبيق الأسرة السعودية للجانب الأمني، الذي انعكس أثره على المجتمع السعودي، بعد قرون من التشتُّت والفرقة وعدم الاستقرار. وفق “سبورت 24”.