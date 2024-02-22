الاتحاد يتأهل إلى “ربع نهائي” أبطال آسيا

صعد نادي الاتحاد إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نظيره نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” في إياب دور الـ16.
سجل ثنائية الاتحاد كل من عبد الرزاق حمد الله، وتوما تباتادزي “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 45 6، و87، فيما سجل هدف نافباخور الوحيد كريم بنزيما “بالخطأ في مرماه” في الدقيقة 25 من زمن المباراة.
أحداث المباراة:
بدأ الاتحاد المباراة بشكل هجومي على أمل إحراز هدف يجعل له الأفضلية في أحداث اللقاء، وفي الدقيقة 4 باغت عبد الرزاق حمدالله دفاع نافباخور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.
ورغم الدقائق الأولى القوية من الاتحاد لكن رتم اللعب بدأت وتيرته تقل، وانحصر في وسط الملعب في ظل التكتل الدفاعي من قبل الفريق الأوزبكي.
وعاد الاتحاد لاستخدام سلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 13 سدد فابينيو كرة بعيدة المدى لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى أيضًا.
وعكس سير المباراة تمكن نافباخور من إحراز هدف التقدم بعدما أخطأ كريم بنزيما في تشتيت كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيمن، لتسكن شباك فريقه.
وبعد استقبال الاتحاد للهدف، بدأ لاعبوه في تكثيف الجانب الهجومي على أمل إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الدقيقة 45 6، نجح حمد الله في تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط بعدما استغل أسيست من بنزيما بالرأس ليسدد وتسكن الكرة شباك نافباخور. وفق “سبورت 24”.
ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرًا، فقد بدأ الاتحاد بتكثيف هجماته من أجل إحراز هدف التقدم، وفي المقابل اعتمد الفريق الأوزبكي على التكتل الدفاعي واللجوء إلى الهجمات المرتدة أحيانًا.
وفي الدقيقة 57، حاول حمد الله تسجيل الهدف الثاني عبر استقبال ركلة ركنية برأسية لكن الكرة ذهبت جوار المرمى.
وفي الدقيقة 63، سدد أحمد الغامدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.
واستمر خطورة هجمات الاتحاد، وفي الدقيقة 75، سجل كريم بنزيما هدفا لصالح الاتحاد لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 87، سجل الاتحاد الهدف الثاني بنيران صديقة من لاعب نافباخور توما تباتادزي بالخطأ في مرماه.
وتمكن الاتحاد من تسيير اللقاء في الدقائق الأخيرة بالشكل الذي يريده حتى ينهي المباراة بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.