“فيشر” ينضمّ لحفلات جائزة السعودية لـ”الفورمولا 1″

تعود قمة رياضة المحركات إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل، و”جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024″، وستشهد الجائزة هذا العام بعض التعديلات في مواعيدها، حيث سيقام السباق النهائي مساء السبت 9 مارس بدلاً من الأحد 10 مارس؛ حتى لا يتعارض السباق مع شهر رمضان المبارك.
وأعلنت شركة رياضة المحركات السعودية الجهة المروجة لجائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا1» لعام 2024 مشاركة منسق الأغاني الأسترالي الشهير فيشر في الحفل الموسيقي الذي سيقام على المسرح الرئيسي لحلبة كورنيش جدة يوم الجمعة 8 مارس المقبل بعد انتهاء التجارب التأهيلية لـ«الفورمولا1».
وستشهد عطلة نهاية الأسبوع انطلاق فعاليات جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورمولا1″ لعام 2024، الجولة الثانية من البطولة، وقد أصبح الأسترالي فيشر المعروف بحسه الفكاهي، وأسلوبه الحيوي في تنسيق الأغاني، أحد أكثر المواهب المطلوبة في الساحة الموسيقية.
وتأتي إضافة فيشر إلى قائمة الفنانين المميزين الذين سيشاركون في المنصة الرئيسية لحلبة كورنيش جدة، مع تأكيد مشاركة كل من أليشيا كيز، وفاريل ويليامز الأسطوري ومارتن غاريكس منسق الأغاني الشهير، في حفلات يوم السبت 9 مارس؛ لتؤكد على العروض الترفيهية التي لا مثيل لها التي سيختبرها المشجعون طوال عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا1» لعام 2024. وفق “سبورت 24”.
كما سيكون الجمهور على موعد مع ثلاثة أيام مليئة بالإثارة والتشويق من السباقات العالمية والعروض الحية التي سيقدمها أعظم السائقين والفنانين في العالم على التوالي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من العروض الرئيسية في الأسابيع المقبلة؛ مما يؤكد أن سباق جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورمولا1″ لعام 2024 سيكون حدثاً لا يمكن تفويته.