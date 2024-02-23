صلاة الميت على “فهد بن عبدالمحسن”

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، صلاة الميت على الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن سعود ووالدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وشارك في أداء الصلاة مع أمير المنطقة، كل من الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي.
كما أدى الصلاة أيضًا الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالمحسن بن فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي، بالإضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين. وفق “أخبار 24”.