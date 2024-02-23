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23/02/2024   7:56 م

“القرفة” تحمي الأغذية من “البكتيريا”

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طوّر باحثون من جامعة “تكساس” الأمريكية، طلاءً جديداً مكوناً من القرفة يحافظ على المنتجات خالية من البكتيريا الضارة لفترة أطول، وذلك في إطار سعيهم لابتكار طرق جديدة تضمن سلامة الأغذية.

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة “Food Science” المتخصصة، أن الطلاء عبارة عن مزيج من زيت لحاء القرفة العطري المغلف بالنانو، وطبقة شمعية لامعة تمنع فقدان الفواكه والخضراوات للماء.

ويعمل الزيت العطري على جعل البكتيريا أقل قدرة على الالتصاق بالفواكه والخضراوات والعيش داخلها، كما يساعد التغليف النانوي على توفير طبقة حماية إضافية تمنع سرعة الذبول لهذه المنتجات. وفق “أخبار 24”.

“القرفة” تحمي الأغذية من “البكتيريا”

طب وتداوي
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