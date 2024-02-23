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رياضة > اختبارات بدنية تحدد مشاركة “كيسيه” أمام الطائي
23/02/2024   8:04 م

اختبارات بدنية تحدد مشاركة “كيسيه” أمام الطائي

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ستُحدد نتيجة الاختبارات البدنية والتي أجراها الجهاز الفني لفريق الأهلي للاعب الدولي العاجي فرانك كيسيه مدى إمكانية مشاركته في لقاء غد السبت أمام الطائي سواء بالمشاركة في كامل المواجهة أو جزء منها بناء على نتائج الاختبارات اللياقية ومدى جهازية اللاعب البدنية والفنية.

وكان اللاعب فرانك كيسيه قد قدم لمدرب فريق الأهلي ماتياس يايسله تقريرا يفيد بانتظامه في التدريبات بشكل يومي ومنتظم رغم فترة الراحة التي أعقبت فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده ساحل العاج وتحقيقه لقب بطولة كأس إفريقيا للمنتخبات والتي اختتمت مؤخرا.

وقد ضم الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة يايسله اللاعب فرانك كيسيه لقائمة الفريق التي غادرت إلى حائل ويبقى أمر مشاركته من عدمه في المباراة في يد مدرب الفريق حيث أبدى اللاعب جهازية بدنية وفنية جيدة من خلال تدريب اليوم الذي شارك فيه اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين.وفق “سبورت 24”.

اختبارات بدنية تحدد مشاركة “كيسيه” أمام الطائي

رياضة
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