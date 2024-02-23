“غابري فيغا” لا يحتاج لـ”تدخُّل جراحي”

تأكد عدم حاجة لاعب فريق الأهلي غابري فيغا، إلى تدخُّل جراحي نتيجة الإصابة التي لحقت به في أربطة مفصل القدم في مباراة فريقه الأخيرة أمام الأخدود الجمعة الماضية.
حيث أجرى اللاعب مزيداً من الفحوصات والأشعة خلال اليومين الماضيين بعد أن خف التورم في مفصل القدم والذي أكد حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل بين 8 إلى 10 أسابيع قبل عودته إلى مداعبة الكرة بصورة طبيعية.
وفضل اللاعب المغادرة إلى بلاده اليوم “الجمعة” لعرض الإصابة على أحد الأطباء المتخصصين ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب على أمل تقليص مدة العودة للحاق بمشاركة فريقه الأهلي قبل نهاية منافسات الموسم.وفق “سبورت 24”.
وكان اللاعب غابري فيغا قد تعرض لإصابة بالغة في مفصل القدم نتيجة اشتراك قوي مع لاعب الأخدود عيد المولد، ولم يتحصل فيها الأخير على أي خطأ من قبل حَكَم المباراة.