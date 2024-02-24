“إخلاء جويّ” لمواطنين من “الرباط” و”القاهرة”

إنفاذًا لتوجيهات القيادة وحرصها الدائم على المواطنين في الداخل والخارج؛ نقلت طائرتا إخلاء طبي (الجمعة) مواطنين، أحدهما تعرض لوعكة صحية في المغرب، والآخر يعاني من حالة طبية حرجة.
واستدعت الحالة الصحية للمواطن الأول إعادته إلى المملكة؛ لاستكمال علاجه، حيث جرى ذلك بالتنسيق مع سفارة المملكة في الرباط.
في السياق نفسه، تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل المواطن الآخر من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي، من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية، وَفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية.